Musica e divertimento a Buraland Questa sera un tuffo negli anni ’50

(Di sabato 13 luglio 2024) Unnel passato per una notte. Oggi, dalle 21, contrada Bura di Tolentino si trasforma in "" per una festa tuttaCinquanta traswing, atmosfere vintage e buona tavola. L’iniziativa è promossa dal comitato festeggiamenti Bura e dalla Pro Loco TCT.Festival propone unataCinquanta con lalive della Tone Up Swing Band e l’energia di Ingo dj Singer. Si ballerà tutta la notte in un luogo magico. Alle 18.30 esibizione della scuola di ballo "F.A. Academy". È gradito l’abito in tema, anche per partecipare al contest promosso dagli organizzatori della festa. In palio ci sono tre fantastici premi per Mr.‘50, Mrs.’50 e La coppia più bella. A mezzanotte si mangia: penne gratis per tutti. Poi ancora tanta: Tone Up farà ballare al ritmo di swing, boogie woogie e rock ‘n’ roll; è composta da sei elementi: Paolo Ceresani, Francesco Bartolozzi, Francesco Baioni, Maicol Nicolini, Sara Albani e Federico Fabbretti.