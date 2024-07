Merita più rispetto | Ranucci dà forfait alla presentazione dei palinsesti Rai l' ultima polemica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) "Per la prima volta a distanza di 30 anni non andròdeiRai": Sigfridolo ha detto durante ladel suo volume, "La scelta",23esima edizione del festival Il Libro Possibile a Polignano a Mare. Ai cronisti che gli chiedevano un commento su viale Mazzini, il conduttore di Report ha risposto in maniera provocatoria: "Non parlo della Rai, vorrei evitare un procedimento disciplinare". Poi l'annuncio sul suo. Il motivo di questa eclatante protesta? L'ipotesi, neanche la certezza, che a partire dal prossimo autunno il suo programma in onda su Rai 3 venga trasmesso non in prima serata ma a un orario anticipato: "Credo che Report, una risorsa interna, essendo stata premiata come la migliore trasmissione di informazione, quella che incarna di più il servizio pubblico, meriti in assoluto più".