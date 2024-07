MARIATERESA è su Unplugged Playlist

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Abbiamo realizzato un episodio che è un appuntamento speciale di “” dedicato al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, che è un contest musicale che si svolgerà a Pantelleria a fine luglio. E’ con noi una delle finaliste del concorso Voci dal Mediterraneo,Pavia. Chi è? Dimostra di avere tanti interessi, tra cui quello per il liscio. E le chiediamo subito come parte questo interesse. Ci racconta così: “Io vivo nell’isola di Pantelleria, quindi come tradizione c’è proprio il liscio, ci sono i circoli che sono dei luoghi dove si riunisce amici, parenti, e dove si ballaUn po’ tutti siamo nati all’interno dei circoli, grazie ai nostri genitori che ci portavano, e io ho avuto la passione del canto fin da bambina, e quindi la migliore scelta per iniziare era proprio nel liscio, per darmi la possibilità di iniziare a cantare”.