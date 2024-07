LIVE- Conte | Di Lorenzo e Kvaratskhelia qui comando io

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 13 luglio 2024) Prima conferenza stampa da Dimaro per Antonio. Il tecnico parla di Osimhen, della delusione per la scorsa stagione e dei nuovi acquisti. Le dichiarazioni complete del tecnico. Prima conferenza dia Dimaro Antonio, prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il tecnico ha affrontantato diversi temi per il futuro del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.su Di: chiarezza e merito al club Riguardo alla permanenza di Diha dichiarato: “Chiarisco quel ‘io‘. Sull’aspetto tecnico devo avere voce in capitolo io. Il presidente mi aveva promesso questo ed è stato così. Merito al club che ha agito nella giusta maniera, parliamo di due ragazzi perbene, Disi era legato a vita e torniamo al discorso della grande delusione e quanto può infettare.