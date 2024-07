Giudici come quelli L' ira di Vespa che bordata sul caso Toti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) SulLiguria e per la carcerazione preventiva del governatore Giovanni Totti istanno usando il "metodo Mani Pulite". Lo scrive Brunoin un editoriale di fuoco scritto su Qn. "Nel 1993 chiesi a Francesco Saverio Borrelli, capo della Procura di Milano, perché tenesse in prigione fino alla confessione gli imprenditori indagati", racconta il conduttore di Porta a porta. Rispose che "solo così avremo la certezza della fine dei loro rapporti criminosi", racconta il giornalista. Insomma, "‘Mani pulite', tra alcuni meriti, ebbe il demerito di stracciare i diritti costituzionali". La cosa, denuncia, si ripete con. Se "avesse confessato il piano criminoso ipotizzato dai magistrati, sarebbe fuori da un pezzo. Stessa cosa se si fosse dimesso - attacca il giornalista - Viene tenuto agli arresti domiciliari da due mesi «perché non ha capito appieno le accuse».