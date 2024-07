Euro 2024 Southgate alla Bearzot | massacrato per niente cosa sta succedendo prima della finale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) A Gareth, anni 53 di cui 12 passati ad allenare per la federazione inglese, ne hanno dette di tutti i colori. In ordine: incapace di allenare e pure di selezionare, fissato sui suoi uomini, freddo con i giocatori, doppiogiochista, raccomandato. È vero,si è ritrovato nel posto giusto al momento giusto ma poi la panchina bisogna conservarla con i risultati sul campo, e due finalipee consecutive (oltre a una semie un quarto diai Mondiali) sono di certo un risultato per una Nazionale abituata a collezionare fallimenti.è fortunato nel 2016. La Federazione inglese ha bisogno di un nuovo allenatore dopo il fallimentogestione Hodgson, uscito ai gironi sia ai Mondiali 2014 sia aglipei di quell'anno, e lui è già sotto contratto da tre stagioni come ct dell'Under 21.