Esclusivo | il trailer Indomita storia di Maria Canins dedicato alla campionessa del ciclismo - Video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 13 luglio 2024) Il Pastificio Rana, sponsor ufficiale del Giro d'Italia Women 2024, ha mostrato, in anteprima, ildel documentario “distraordinaria e leggendariadi, che con le sue pedalate inarrestabili ha scritto ladi questa dura disciplina, oltre che atleta plurimedagliata nella corsa di montagna e nello sci. La famiglia Rana è unita ada un affetto profondo, oltre che da un'ammirazione immensa, e con l'amicacondivide uno dei propri principi cardine - il gusto di superarsi.Questa forza interiore che porta a volersi migliorare quotidianamente, a cercare l'eccellenza intesa come cammino e non traguardo, come via e non fine, dfamiglia Rana, passando attraverso, è la scintilla che ha infuocato gli animi dei registi CRIC Davide Mardegan e Clemente De Muro e la casa di produzione Diaviva.