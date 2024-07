E Work ecco Cornelia Il gioco sarà nelle sue mani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024)Fondren è una giocatrice dell’E-. Le faentine completano il roster a poco più di un mese dall’inizio della stagione fissata per il 20 agosto, giorno del raduno, mentre da quello successiva il gruppo inizierà a lavorare. Per i soliti problemi burocratici legati al visto, probabilmente Fondren non si aggregherà subito alle compagne. C’è molta attesa intorno alla 31enne playmaker statunitense, la più ‘anziana’ del gruppo, perché dopo stagioni in Olanda e in seconda divisione francese a Nizza, ha la possibilità di esplodere a Faenza. "non nasce come playmaker ed era addirittura ala piccola al college – spiega coach Paolo Seletti -. A Nizza ha giocato da regista e ha caratteristiche che per noi sono estremamente azzeccate come attaccare il ferro e penetrare a canestro.