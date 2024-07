Arezzo arrestato l’uomo della ’ndrangheta | arriva in città maxi inchiesta romana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – Una vera e propria centrale di riciclaggio a Roma al servizio dei clan. È quanto accertato dall’indagineDirezione investigativa antimafia che ha portato al sequestro di beni per oltre 130 milioni, a 57 indagati e all’arresto di 18 persone per associazione per delinquere con aggravante mafiosa. Tra questi c’è anche il nome di Roberto Macori residente ormai da tempo ad, in zona Giotto. A Roma, i pezzi di tre mafie "hanno maturato la capacità di integrarsi in maniera organizzata e strutturata con gruppi di criminalità autoctona" e Roberto Macori avrebbe un ruolo chiave in questo sistema. Vecchio amico di Massimo Carminati, bossbandaMagliana, cresciuto sotto la sua ala, maturato nella destra eversivae legato ai clan calabresi Morabito e Mancuso.