Accordo con Osimhen | hanno svelato tutto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 13 luglio 2024)con Victorreso pubblico:, ora la situazione è molto più chiara per il Napoli Andrà via. Ne sono convinti tutti, compreso il diretto interessato. Victorè da mesi ormai dato come partente, con il suo rinnovo con il Napoli che è stato interpretato da tutti come il preludio alla cessione. Del resto un ingaggio da 10 milioni a stagione non è sostenibile per il club partenopeo a lungo, così come sembrava – al momento della firma – che i 120 milioni di euro della clausola fossero una cifra alla portata di società prestigiose, visto il valore del calciatore. Il bomber nigeriano però ha vissuto, comeil Napoli, una tribolata stagione e così il suo appeal è sceso ed allora finora non è arrivato nessun club alla porta di De Laurentiis per offrire l’intera clausola.