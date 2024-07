Tumore della prostata con la prevenzione il 91% dei malati sopravvive al cancro a 5 anni dalla diagnosi Il 16 luglio convegno a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Contro ilil rimedio più importante è la: sentita, risentita, abusata, questa frase rappresenta una verità incontrovertibile. Specie in alcuni casi. Quello più eclatante è il, il più diffuso tra la popolazione maschile italiana. La statistica parla chiaro: secondo i dati de I Numeri deldi AIOM, solo nel 2023 sono state stimate 41mila, ovvero il 19,8% di tutti i tumori diagnosticati negli uomini. Inversamente proporzionale è però la mortalità: nonostante il numero crescente di, il rischio di un esito infausto è ridotto, specialmente se la malattia viene individuata e trattata tempestivamente. Anche in questo i numeri dicono tutto: le persone che restano in vita dopo unadisono 564mila, lanza netta a 5è del 91%.