Riforma pensioni 2025 ultime su Quota 41 | Quanti sono i precoci all’11 luglio?

(Di venerdì 12 luglio 2024) La diatriba sullacontinua a tenere banco sui social, sui quotidiani e sul nostro portale, é tornata in voga la discussione sulla41 sebbene, dal momento le risorsesempre più scarse, pare che al più possa essere concessa solo a fronte di un assegno completamente contributivo. A tal riguardo proprio per manifestare scetticismo, su una misura che non andrebbe affatto ad avvantaggiarein realtà hanno lavorato duramente, taluni si chiedono perché si debba sempre penalizzare chi ha più anni di contirbuti alle spalle, quasi fosse una colpa. Ricordiamo che allo stato attuale anche la vecchia ‘41’ che può essere richiesta solo daiprevede comunque paletti importanti, ed é per questo che un nostro lettore si chiede e ci chiede: ma poilavoratoriciad oggi 112024? Fose come a dire che la misura non é poi utilizzata da così tante persone e dunque non potrà poi essere un dispendio di risorse così esagerato.