Lutto nella musica il famoso cantante non ce l’ha fatta | è la famiglia a fare il triste annuncio

(Di venerdì 12 luglio 2024), ilmorto a 76 anni: l’uomo era in un ospizio e per ora non sono state fornite la cause del decesso. È laa dare la tragica notizia della dipartita delinterprete. La sua hit più famosa è del 1974 ed è proprio questa a renderloin tutto il mondo. “Please Come to Boston” resterà un classico dellaper tantissimi anni e ancora oggi è ascoltata assiduamente. >> “Damiano è sparito”. Maneskin, fan in allarme: “C’è qualcosa che non torna”. Cosa è successo La struggente canzone sugli innamorati che non riescono – o non vogliono – superare gli ostacoli che li porterebbero a viverestessa città, è stata a lungo un inno per gli appassionati diche non riuscivano a far convivere una relazione a distanza.