Lodi il cadavere di un uomo affiora dall’Adda

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Ildi unto dalle acque del fiume Adda nel territorio del comune diquesta sera attorno alle 19: sono stati alcuni cittadini a notare una massa scura galleggiante passare nei pressi del Ponte Bonaparte ed hanno dato l'allarme. Sul posto sono subito intervenuti Vigili del Fuoco del comando diche hanno cercato di raggiungere il corpo trascinato dalla corrente con l'ausilio di un gommone. Nel frattempo è stato allertato anche l'elicottero con personale sommozzatore decollato da Malpensa in modo che coordinasse le operazioni dall'alto. Sono giunti sul posto anche i sommozzatori di Milano. Attorno alle 20.30 il corpo, che sembrava non potesse essere recuperato a causa della forte corrente, è stato invece intercettato ed è stato trasferito sulla riva dell'Adda dall'equipaggio del Drago 141 del reparto volo Lombardia grazie alla manovra al verricello.