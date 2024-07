L’ammuffito pregiudizio anti nucleare non ha più senso

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Che in Italia sia difficile un approccio razionale a questioni facilmente analizzabili coi numeri, e perciò candidate ideali a soluzioni condivise, non sorprende più. Siamo persino abituati a vederle trattate senza nemmeno l’ombra di un numero, ma solo agitando spauracchi e obiettivi utopici, ché tanto basta. L’approvvigionamento energetico di un paese manifatturiero come l’Italia, per il quale sicurezza, continuità e prezzo della fornitura sono fattori cruciali di competitività, dovrebbe essere trattato da tutti, forze politiche ed esperti (per lo meno quelli veri), con assoluto rigore analitico, tanto più in presenza di un ulteriore obiettivo estremamente sfidante della riduzione delle emissioni clima alter, sino a emissioni nette nulle nel lungo periodo.