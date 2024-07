La tragedia nella tragedia di malati e disabili di Gaza Al Fatto it la testimonianza della madre di un ragazzo distrofico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Viviamo ain una situazione tragica, mangiamo quasi niente e beviamo esclusivamente acqua salata, mio figlio ha una rara forma di distrofia muscolare e non ci sono a disposizione in tutta la Striscia strutture mediche per aiutare in particolare le persone non autosufficienti. Il nostro sogno è raggiungere l’Italia, passando per l’Egitto dove la nonna si è già trasferita, per avere la speranza di ricevere cure e trattamenti sanitari idonei”. Larilasciata a Ilquotidiano.it è di Khawla Jamil Al-Wahiddi,di Ahmed, 17 anni con distrofia dei cingoli Lgmd2e. La situazione delle persone contà nel corsoguerra di, in assenza di corridoi umanitari dedicati, è drammatica e per loro le evacuazioni restano difficilissime, quasi impossibili.