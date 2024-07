La Commissione Ue mette X nel mirino | spunte blu e pubblicità sotto accusa Rischio maxi multa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Laeuropea ha aperto un procedimento contro X (già Twitter) per violazione delle regole Ue sui servizi digitali (Dsa),ndo la società di “interfaccia ingannevole, poca trasparenza sullae insufficiente accesso ai dati da parte dei ricercatori”. I risultati dell’indagine svolta sono ora stati inviati a X affinché possa difendersi. Bruxelles ritiene che sul social i cosiddetti account verificati con il segno di spunta blu in realtà non lo siano e quindi rappresentino una prassi ingannevole nei confronti degli utenti. Ora si annuncia una lunga guerra tra lae il social di proprietà di Elon Musk. Le accuse dellaad X: “Utenti ingannati” “Esistono prove di malintenzionati – si legge in una nota diffusa da Bruxelles – che abusano degli account di verifica per ingannare gli utenti”.