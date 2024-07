Il doloroso annuncio è arrivato dalla sorella via social Aveva 46 anni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 12 luglio 2024) Benji Gregory, conosciuto per aver interpretato il bambino Brian Tanner in Alf, serie cult degliOttanta, è morto. L’attore 46enne è stato trovato senza vita in auto assieme al suo cane il 13 giugno, ma solo ora la notizia è stata diffusa, Rebecca Plaffinger, con un post sui. Serie tv e film da vedere a luglio su Netflix: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › 10 serie tv imperdibili da vedere a luglio 2024 Benji Gregory, trovato morto l’attore della serie “Alf” «È con il cuore pesante», ha scritto la, «che la mia famiglia ha subito una perdita troppo presto».