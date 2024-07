GUIDA TV 12 LUGLIO 2024 | TIM SUMMER HITS LA ROSA DELLA VENDETTA MISS MERKEL

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 12 luglio 2024) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:25 00:10 TimCodice new Musica Talk Show Rai2 21:20 23:10new I Vinili di Serie Tv Talk Show Rai3 20:00 22:05 Atletica: Diamond League Marx Può Aspettare Sport Film Rete 4 21:25 00:40 Quarto Grado: Le Storie East New York Inchieste Serie Tv Canale 5 21:40 23:35 La1°Tv Station 19 1°Tv Serie Tv Serie Tv Italia 1 21:30 23:20 Prey: La Grande Caccia 1°Tv Shark Film Film La7 21:15 00:15 Eden: Un Pianeta da Salvare TgLa7 Doc. Notiziario Tv8 21:30 23:15 I Delitti del BarLume 5 R I Delitti del BarLume 5 R Serie Tv Serie Tv Nove 21:25 23:15 I Migliori Fratelli di Crozza Che Tempo Che Fa: Best Of Satira Talk Show N.