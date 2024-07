FOTO Guardia di Finanza scoperto laboratorio per la produzione di ordigni | sequestrati oltre 400kg di materiale esplosivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nei giorni scorsi, nell’ambito di un intervento di iniziativa volto, tra l’altro, alla prevenzione e repressione della commercializzazione illegale diesplodente, ladidel Comando Provinciale di Salerno, durante un normale controllo del territorio a Scafati, ha rinvenuto, all’interno di un’autovettura, 180 manufatti artigianali, non omologati, detenuti in assenza di qualsivoglia autorizzazione e giustificazione documentale. L’immediata perquisizione dell’abitazione del conducente dell’auto ha consentito ai Finanzieri del Gruppo di Salerno di scoprire un vero e proprio arsenale diesplosivi artigianali,ad un, situato in un locale seminterrato, utilizzato per la loro fabbricazione e confezionamento.