Fedez pubblica un video e fa chiarezza sulle sue condizioni di salute | Articoli che hanno parlato di un mio abuso di alcol e droghe

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nella giornata di ieri, il rapperha comunicato tramite i suoi profili social di essere stato ricoverato nuovamente in ospedale, a causa di un’emorragia interna. Per il cantante non si tratta della prima volta che si trova ad affrontare simili problemi di: dopo l’intervento per rimuovere un tumore al pancreas di due anni fa, già lo scorso annoera arato portato in ospedale a causa di alcuni sanguinamenti che lo avevano costretto a rimanere ricoverato per diversi giorni. Fortunatamente questa volta la situazione è apparsa meno grave e il rapper è riuscito a riprendersi in tempi decisamente più brevi. Ad aggiornaresuediè stato lo stesso rapper, il quale pochi minuti fa hato sul suo profilo Instagram alcune storie che lo ritraggono in ospedale, ancora con la flebo attaccata al braccio, mentre spiega ai fan ciò che gli è successo nelle ultime ore e come sta ora: Faccio questoper chiarire un attimo il mio stato di, visto che leggendoonline alcuni totalmente basati non so su cosa, addirittura parlando di un miodie non è assolutamente così.