DISCOVERY PARLA BELEN | UN ONORE! COME ARTISTA METTO CUORE E PROFESSIONALITÀ

(Di venerdì 12 luglio 2024)festeggia il rientro in televisione con ben due programmi in prima serata che la vedranno protagonista tra Nove e Real Time. La sua dichiarazione a caldo. È unentrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros.. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me.che da sempre mettenel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera. Così una emozionatafesteggia la conduzione di Only Fun su Nove e della novità Amore alla Deriva su Real Time, un inedito docu-reality sulle coppie in crisi., finito il sodalizio con Mediaset, era stata corteggiata per Ballando con le Stelle ma pare non sia stato raggiunto l’accordo economico.