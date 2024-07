Dieffe Kinloch esperienza ispirazionale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024)nasce nel 2013 dall’incontro dei 2 fondatori Davide Mongelli e il Direttore Creativo Francesco Fantoccoli entrambi soci del brand, insieme portano sul mercato una linea di foulard e cravatte in seta stampata che nel tempo è andata sviluppandosi fino ad arrivare alla creazione di capsule collection di camicie in seta e cotone, questo marchio è diventato in breve tempo un’eccellenza artigianale del nostro Made in Italy. Il primo segno distintivo del brand sono stati i suoi disegni rappresentativi di ogni stagione in un viaggio in località diverse che diventano protagoniste del capo prodotto: Amsterdam, Sicilia e Portogallo sono solo alcuni esempi delle mete realizzate, cogliendone la bellezza dei luoghi in modo originale e onirico,trae ispirazione dalle sensazioni che i luoghi riescono a trasmettere attraverso i monumenti, le strade, i colori che li rendono esclusivi, le persone che li vivono, i profumi e ogni singolo ed esclusivo dettaglio che viene magistralmente impresso nella memoria e riportato sui foulards e sulle camicie, creando capi unici ed evocativi di magnifici luoghi, catturando in modo originale e irriverente la bellezza e l’originalità dei luoghi raccontati.