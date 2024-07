Comune di Bergamo Messina | Dal 15 luglio all’11 settembre torna il centro estivo per gli anziani

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024). È l’assessore ai Servizi Sociali dal secondo mandato Gori e oggi lo è di nuovo sotto il cappello della sindaca Elena Carnevali. Marcella, capolista della Lista Gori, èta a sedere sui banchi più in alto del Consiglio Comunale, dopo aver superato le elezioni dell’8 e del 9 giugno. Un punto di riferimento per la precedente amministrazione, quanto per quella nuova. Non solo in termini di esperienza e conoscenza del territorio, ma anche e soprattutto di visione, quella che ha voluto portare da quando è titolare della materia e che racconta proprio un approccio completamente diverso a quello che è il mondo dell’aiuto e del sostegno. Inclusione e attenzione, ma anche contaminazione e partecipazione per cercare di garantire servizi e possibilità per tutti.