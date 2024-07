Brutale umiliazione per Francia ed Mbappé tutto in queste foto | fatti a pezzi | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) “No pasarán”, titolava martedì mattina L'Équipe in prima pagina, con ladella difesa della nazionale francese, la linea Maginot di Didier Deschamps, che in questa edizione degli Europei di calcio non aveva permesso a nessuna squadra avversaria di segnare. Il messaggio provocatorio del principale quotidiano sportivo francese, slogan antifascista per antonomasia, ma anche titolo di una canzone anti Rassemblement national incisa pochi giorni fa da un gruppo di rapper delle banlieue, era rivolto alla Spagna di Luis de la Fuente, avversaria dei Bleus nella gara di martedì sera valida per un posto in finale a Berlino. Il risultato? «Ya hemos pasao», siamo già passati, slogan franchista divenuto poi una canzone. È questa la risposta a tono degli spagnoli alle solite smargiassate dell'Équipe, giornale abituato a spararle grosse e a essere puntualmente smentito.