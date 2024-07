Wimbledon Ambesi | Sinner trarrà insegnamento dalla sconfitta Su Paolini non diamo niente per scontato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il torneo di2024 entra ufficialmente nel suo momento clou. Nel corso del weekend scopriremo, infatti, quali saranno i due campioni dei Championships. Nel tabellone maschile si è purtroppo fermata la corsa di Jannik, sconfitto al quinto set da Daniil Medvedev nei quarti di finale, mentre Jasminesi prepara per la sua semifinale a Church Road con la chiara intenzione di non smettere di sognare. Di questo e non solo si è parlato nella puntata odierna di TennisMania Speciale, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), l’ex tennista Paolo Canè e Massimiliano(giornalista e commentatore di Eurosport).