Weekend torrido per Firenze | scatta il bollino rosso

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 11 luglio 2024)– Torna il caldo da. Oggi (11 luglio) il nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio assegna al’allerta arancione ma per domani (12 luglio) e sabato 13 luglio è previsto il codice. In vista di questo ulteriore innalzamento delle temperature, Palazzo Vecchio invita i cittadini ad assumere comportamenti di prudenza, seguendo una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione che possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sito del Ministero della salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili.