Van Dijk critica l’arbitro controverso dopo l’eliminazione dell’Olanda

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 11 luglio 2024) 2024-07-11 09:51:16 Il web non parla d’altro: Il capitanoVirgil vanera furioso conFelix Zwayerdella sua squadra da Euro 2024. Ollie Watkins ha spezzato il cuore degli olandesi negli ultimi minutiaver calciato rasoterra alle spalle di Bart Verbruggen. La squadra di Vanè rimasta salda per gran parte della partita, fatta eccezione per un rigoreconcesso nel primo tempo. E quell’incidente, insieme ad altre telefonate, fu qualcosa con cui il giocatore del Liverpool si oppose. Non ha avuto problemi ad esprimere la sua rabbiala partita, dicendo: “Non so cosa dire, non so se dovrei dire qualcosa a riguardo. “L’ho detto ai nostri media olandesi, e dice tutto il fatto chesia entrato molto velocementela partita e non abbia avuto il tempo di stringergli la mano.