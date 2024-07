UNASCA avverte gli utenti sui rischi delle pratiche irregolari per il conseguimento della patente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 luglio 2024)(Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) accoglie con favore l'interrogazione a risposta orale presentata alla Camera dei Deputati dall'On. Andrea Caroppo (FI, Commissione Trasporti), rivolta al MinistroInfrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. L'interrogazione evidenzia la crescente problematica legata alleper ildi guida attraverso corsi esclusivamente online, in violazionenormativa vigente. Nella sua interrogazione, l'On. Caroppo sottolinea come questecompromettano la sicurezza stradale. Il Decreto Ministeriale n. 317 del 1995 stabilisce chiaramente che la formazione per ildi guida deve avvenire in presenza, attraverso corsi condotti da personale qualificato e competente.