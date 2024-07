Toti resta ai domiciliari il suo avvocato | La Procura vuole le sue dimissioni Presenteremo ricorso in Cassazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il tribunale del Riesame di Genova ha rigettato l’istanza di revoca deiper il governatore Giovanni, ristretto aidallo scorso 7 maggio con le accuse di corruzione, voto di scambio e falso. “Leggendo l’istanza – ha commentato il legale del presidente sospeso della Regione Liguria – si capisce che la(per consentire revoca, ndr) voglia le”. Ma “il solo fatto che ci sia un provvedimento almeno in parte atteso non costituisce di per sé automaticamente alcun presupposto per cambiare qualsiasi cosa”. Così per ora Giovanni, già delfino di Berlusconi e poi fondatore di diversi partiti di centro, sembra intenzionato a mantenere l’incarico malgrado la conferma dei, forte del timore delle elezioni in autunno da parte dei suoi alleati, che manifestano massima fiducia nella capacità di proseguire nell’amministrazione della Regione senza di lui.