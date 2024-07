Star Wars | il film di Shawn Levy ha trovato uno sceneggiatore

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 11 luglio 2024) Con Deadpool & Wolverine oramai ad un passo dall’esordio in sala, il registasembra già proiettato ala cui è collegato da novembre 2022. Nella giornata odierna il the Hollywood Reporter ha offerto un piccolo ma sostanzioso aggiornamento dallomovie di: secondo la celebre fonte, infatti, la Lucasavrebbe ingaggiato lo scrittore Jonathan Tropper per iniziare la scrittura della sceneggiatura delal momento senza titolo. Tropper, ha già collaborato conavendo firmato di recente la sceneggiatura di “The Adam Project“, inoltre è stato anche showrunner di serie di successo quali “See” e “Warrior“., d’altro canto, sembra avere un’agendina lavorativa abbastanza piena per i prossimi anni.