Sottraevano allo smistamento merci del corriere i pacchi destinati ai clienti In due finiscono nei guai

(Di giovedì 11 luglio 2024) Appropriazione indebita in concorso. È questa l’accusa da cui dovranno difendersi i due dipendenti di una ditta didi un notoa Cambi Bisenzio Secondo quanto ricostruito dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Sesto Fiorentino, nella notte tra martedì e mercoledì uno dei due indagati, un 45enne, avrebbe sottratto almeno tre spedizioni destinate a qualche ignaro cliente dal reparto buste dello stabile, che poi avrebbe rapidamente nascosto all’interno della propria autovettura. Il suo complice, di un anno più grande, con lo stesso modus operandi, avrebbe trafugato, a sua volta, almeno un altro pacco per poi servirsi anch’esso del proprio mezzo di trasporto per nascondere il potenziale bottino del colpo.