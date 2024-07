Sofball Mondiali 2024 | il calendario delle partite dell’Italia Date orari dove vederle in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Manca sempre meno. Ancora pochi giorni e si alzerà il sipario in quel di Castions di Strada, località in provincia di Udine che ospita dal 15 al 21 luglio gli attesissimi Campionatidi softball. Una rassegna molto significativa per il nostro Paese, determinato a ben figurare non solo a livello sportivo ma anche organizzativo. Non sarà certamente una passeggiata le ragazze allenate dal CT Federico Pizzolini, le quali affronteranno nel raggruppamento A tre compagini d’alto profilo. L’esordio è previsto per le 20:30 di lunedì 15 luglio, quando scatterà la sfida contro la Cina, match che precederà il proibitivo incontro con gli Stati Uniti (16 luglio ore 20:30), squadra vincitriceultime tre edizioni. La prima fase si chiuderà invece mercoledì 17 luglio, quando l’Italia affronterà il Canada (20:30), team che ha conquistato il terzo posto nel 2016 e nel 2018.