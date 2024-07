Servizio civile ancora 18 posti Dal sociale alla cultura in campo contro il disagio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Mancano pochi giorniscandenza del termine per presentare domanda per ilRegionale. A Modena e provincia disponibili 18, su un totale di 217 messi complessivamente a bando sul territorio emiliano-romagnolo. Per quanto riguarda la nostra provincia le disponibilità riguardano una mappa di 4 progetti che spaziano dal. Si va dal progetto Impariamo, di cui è titolare l’associazione Porta Aperta, cui sono destinati 7a Modena di operatore nell’ambito dell’assistenza a minori e giovani in condizioni dio di esclusione, mentre altri 7sempre nell’ambito dell’assistenza a minori e giovani in condizioni dio di esclusionesono disponibili a Spilamberto per un analogo progetto ImpariaMo, promosso dall’organizzazione Overseas insieme a Porta Aperta, e poi 2a Mirandola sul progetto "Un’altra occasione", che fa riferimento all’associazione comunità Papa Giovanni XXIII, che si prefigge di intervenire nell’assistenza in favore di adulti e persone della terza età in condizioni di