Pallanuoto Quattro Nazioni | il Settebello piega il Giappone al debutto

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ildi Alessandro Campagna prosegue il percorso di avvicinamento ai Giochi di Parigi 2024, con la Nazionale impegnata nela Budapest. Alla piscina Alfred Hajos, gli azzurri esordiscono nel torneo con una vittoria per 13-12 contro il. Condemi e Presciutti firmano una tripletta ciascuno, mentre per Bruni e Di Somma è doppietta. Gli altri tre gol portano le firme di Di Fulvio, Echenique e Iocchi Gratta. I parziali dell’incontro sono 2-5, 5-3, 2-3, 4-1. Nel frattempo, i padroni di casa ungheresi hanno battuto la Francia per 14-12 ai tiri di rigore, dopo aver terminato i tempi regolamentari sul 9-9. Iltornerà in vasca domani alle 20:00 proprio contro l’Ungheria, poi – sabato alle 9:30 – Di Fulvio e compagni dovranno sfidare la Francia.