Navigare sicuri su rete wifi pubblica gratuita o non protetta

(Di giovedì 11 luglio 2024) Quando ci connettiamo ad unaWi-Fisottovalutiamo sempre i rischi che si corrono. Anche se le reti gratuite sono comode dobbiamo ricordarci che essere sono utilizzate da altre decine (se non centinaia) di utenti contemporaneamente ed uno di questi potrebbe approfittarne per rubare le password d'accesso sul nostro dispositivo, deviare il traffico verso siti di spam o di phishing o rubare la nostra identità sugli account online. Nella guida che segue vi mostreremo i migliori trucchi persu Wi-Fio non, così da poterin tutta sicurezza anche quando siamo fuori casa e necessitiamo di connetterci senza rischiare la nostra privacy e la sicurezza del dispositivo. LEGGI ANCHE: Come ti rubano dati, password e identità in1) Attivare sempre la connessione HTTPS Quando si naviga su unaWi-Fibisogna essere prudenti, attivando subito la connessione HTTPS.