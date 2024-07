Napoli Astronauti | dal 12 luglio il nuovo singolo Viaggiatore statico

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dal 122024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, ildegli. “” è un brano che celebra l’amore, la felicità e la gioia di vivere, l’istante presente con la persona amata e il desiderio di godere dell’amore ovunque si trovino, viaggiando con l’immaginazione. La band commenta così la nuova release: “Fammi viaggiare da fermo in questo istante perfetto” Biografia Glisono un gruppo musicale pop rock nato anel settembre del 2015. Il cantante calabrese Antonello Condoluci, di Rosarno, è conosciuto nel suo paese per le innumerevoli serate live da solita come cantante di pianobar e con la band “I Discordia”. Nel 2005 decide di trasferirsi a Roma per studiare a canto a Cinecittà “Campus”, una scuola simile a quella di Amici di Maria De Filippi, ma senza le telecamere.