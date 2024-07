Ministri G7 condannano i nuovi insediamenti in Cisgiordania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) IEsteri del G7 "si uniscono all'Onu e all'Ue nel condannare" l'annuncio di Smotrich "che 5 avamposti saranno legalizzati in. Respingiamo inoltre la decisione del governo israeliano di dichiarare 'terre statali' oltre 1.270 ettari in- la più grande di questo tipo dai tempi degli accordi di Oslo - e di espandere gliesistenti indi 5.295 nuove unità abitative e di realizzare tre". Il programma di"è incompatibile col diritto internazionale e controproducente per la causa della pace". "Riaffermiamo il nostro impegno per una pace duratura e sostenibile in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sulla base della soluzione a due Stati.