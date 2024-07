Mercato viola le strategie in atto Difesa e mediana lavori in corso Thorstvedt è quasi una formalità Pressing viola su Nicolas Valentini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ildella Fiorentina ha vissuto un’altra giornata interlocutoria, sia sul fronte delle entrate che per quanto riguarda le uscite. Lì dove si continua a lavorare per trovare una soluzione gradita a Nzola e Ikoné, ma anche a Sabiri. In attesa di risolvere il rebus Amrabat, che comunque non sarà riscattato dal Manchester United entro il 20 luglio. Questo non vuol dire che poi non si proceda con una nuova trattativa. Magari sempre sulla base di un prestito oneroso. Rispetto allo sanno sembra più complicato piazzare suli calciatori individuati come esuberi. E questo aspetto rallenta anche l’altro, quello degli arrivi. Conti alla mano, servono almeno altri cinque calciatori. Un difensore, due centrocampisti, un trequartista/esterno e una punta.