Mercato Il Matelica si assicura Strupsceki | Preso un giocatore di talento

(Di giovedì 11 luglio 2024) Colpo delche inserisce nell’organico Alexander, centrocampista del 2002 che si è messo in evidenza nelle ultime due stagioni con la Civitanovese. "Abbiamoundi– dice Lorenzo Falcioni, direttore sportivo del– con un’ottima capacità di dribbling e buona corsa, si tratta di un elemento che può coprire più ruoli nel sistema offensivo". La Vigor Senigallia ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Ernest Alla che si è messo in evidenza nelle tre stagioni disputate con la maglia del Montefano. La Sangiustese ha affidato la panchina della Juniores regionale a Michele Tubaldi, tecnico di grande esperienza con una lunga militanza nel settore giovanile della Recanatese, nella scorsa stagione ha allenato l’under 16 dell’Ancona e in quella precedente era il vice della Primavera 4.