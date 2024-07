Lazio | la squadra lascia Formello e raggiunge Auronzo di Cadore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Quarto giorno di ritiro per lache, dopo aver salutato Ciro Immobile, partito direzione Besiktas, ha fatto altrettanto. I biancocelesti hanno, infatti,toper volare adi, dove continueranno la preparazione in vista della ripresa del campionato. Durante la permanenza sotto le Tre Cime di Lavaredo i capitolini disputeranno tre amichevoli, tutte alle ore 18: il 14 luglio contro l’, il 17 luglio con il Trapani e il 21 luglio contro la Triestina. Nel frattempo, però, Marco Baroni non ha perso tempo e ha convocato subito i suoi ragazzi allo stadio Zandegiacomo per la prima sessione di allenamento: prima lavoro tecnico, tattico e atletico, poi partitella a campo ridotto. Assenti, oltre ai nazionali, Loum Tchaouna, bloccato da una sindrome influenzale e Dele-Bashiru, che dovrebbe aggregarsi ai compagni venerdì: ladiSportFace.