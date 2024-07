Lanciarsi sull' auto della polizia non è reato | la sentenza scatena la rabbia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) «Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao! È finita!». Albarq Mohammed Ali Jummah, 27 anni, esce dal tribunale di Roma cantando e sventolando una bandiera palestinese. Ha buoni motivi per esultare: è stato appena assolto, perché «il fatto non sussiste», dall'accusa di danneggiamento che gli era stato formalizzata a margine degli scontri avvenuti all'interno dell'università La Sapienza lo scorso 16 aprile. Lo studente di economia - un libico in Italia da cinque anni, militante dell'Unione democratica arabo palestinese (Udap) - era stato arrestato per essere salito su un'mobile. Ma ieri, come riferito dal suo avvocato, Federica Brancaccio, «il giudice procedente ha accolto le tesi difensive dopo aver visto i video che ritraevano l'azione contestata».