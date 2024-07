Kate Middleton sarà a Wimbledon?

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 11 luglio 2024) Trooping i punti salienti del colore Dopo la sua apparizione al Trooping The Colour, la parata annuale che celebra il compleanno del re, i piani estivi distanno guadagnando attenzione. Speranze di partecipazione aCi sono anticipazioni sulla possibile partecipazione dial torneo didal 1 al 14 luglio. I leader sportivi sperano nella sua partecipazione, con la possibilità che lei consegni i trofei ai vincitori, mantenendo la tradizione. Salute e impegni pubblici Durante il suo annuncio al Trooping The Colour,ha riconosciuto i suoi problemi di salute, affermando: “Ci sono giorni buoni e giorni meno buoni”. Nonostante non sia del tutto fuori pericolo, ha espresso ottimismo riguardo alla partecipazione ad alcuni impegni pubblici durante l’estate.