(Di giovedì 11 luglio 2024)di: non è la trama di un film horror, ma il nuovo menu di. La città-stato ha fatto un balzo audace nel futuro dell’alimentazione, approvando ufficialmente la vendita e il consumo di 16di, tra cui cavallette, locuste, un tipo di ape mellifera e persino falene del baco da seta. Questa decisione, accolta con entusiasmo dalla comunità scientifica e sostenuta dalla FAO, apre le porte a un nuovo panorama gastronomico e alimentare nel paese. LaFood Agency (SFA), dopo rigorosi test e valutazioni scientifiche, ha dato il via libera a queste 16, sottolineando che l’industria degliè ancora emergente nel Paese asiatico e rappresenta una nuova frontiera alimentare per l’industria locale.