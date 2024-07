George R R Martin getta apparentemente un’ombra su House of the Dragon

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 11 luglio 2024)R.R.suof theR.R.sta facendo ben poco per raffreddare le speculazioni sul fatto che non sia troppo entusiasta dell’adattamento del suo libro, Fire & Blood, dato che ha rivelato che non parteciperà alla stanza degli sceneggiatori per la terza stagione diof theche si terrà a Londra nelle prossime settimane. Recentemente, una citazione dal blog diha riacceso le speculazioni sui suoi sentimenti verso la serie. In un recente post,R.R.ha dichiarato: “Anche la writers’ room per la terza stagione diof thesi riunirà a Londra, ma non ho intenzione di partecipare”.non si è sottratto dall’esprimere il suo disappunto per alcuni aspetti della serie, in particolare per l’adattamento della trama di Blood and Cheese.