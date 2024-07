Full Metal Conte | a Dimaro due allenamenti al giorno si comincia oggi alle 17 30

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2024): adueal, si17.30. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Il nuovo Napoli di, del ds Manna e di un De Laurentiis tanto discreto quanto travolgente decollerà da Capodichino per Verona e poi, dopo un paio d’ore in bus, raggiungeràintorno13. Giusto in tempo per il pranzo allo Sport Hotel Rosatti, quartier generale della squadra da tredici ritiri, e per il primonamento allo stadio Comunale di Carciato, in programma17.30. Si parte subito a razzo e ognisaranno doppie sedute, eccezion fatta per i due giorni delle amichevoli con i dilettanti dell’Anaune Val di Non (martedì) e il Mantova (21 luglio). De Laurentiis è atteso nel weekend e mancheranno i nazionali Di Lorenzo, Meret, Raspadori, Lobotka, Kvara, Folorunsho e Olivera (e Buon), ma insieme con Osi, Politano, Rrahmani, Anguissa e soci ci saranno i primi acquisti.