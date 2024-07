Flop ' Horizon | An American Saga' cancellato il secondo capitolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) La grande scommessa di Kevin Costner si rivela un fallimento. ': An', il film da lui diretto e diviso in un due parti, non vedrà al momento unal cinema dopo l'uscita del primo lo scorso 28 giugno, in Italia il 4 luglio. La decisione è stata presa dalla New Line Cinema dopo che gli incassi per il primosono arrivati a malapena a 23 milioni di dollari nelle prime due settimane dall'uscita. Ilera previsto al cinema il 16 agosto. E' stato invece, che ha debuttato al festival di Cannes a maggio, è costato 100 milioni di dollari, lo stesso Costner ha investito capitali personali oltre ad aver iniziato le riprese del terzodellache lui ha concepito in quattro film.