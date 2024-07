Fedez Sei un ratto | scontro social con un volto noto del web

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 luglio 2024)contro unesperto di gossip conosciuto in rete. Il rapper è lapidario. Le sue parole, ricoverato d’urgenza al San. Raffaele di Milano, torna a generare caos in rete, ma stavolta sembra che i più siano dalla parte del rapper. Dopo l’emorragia e la corsa al pronto soccorso,pubblica una storia dal letto dell’ospedale ringraziando lo staff medico prontamente intervenuto. Non è la prima volta che il cantante tesse le lodi dell’ ospedale milanese e dei suoi dottori, ma qualcuno non vede di buon occhio il gesto die, sopratutto, che il contenuto sia stato reso immediatamente pubblico sui. Si tratta dell’esperto di gossip Amedeo Venza che attraverso un’instagram stories palesemente diretta ascrive: “Tutte le volte a fare foto come fossero in terapia intensiva diventate ridicoli”.