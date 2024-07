Condizionatori | si sono accesi 175 milioni in tutta Italia con l’arrivo del caldo

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di giovedì 11 luglio 2024) Condelinpronti ad accendersi oltre 17dicon pompa di calore integrata, il loro utilizzo è ormai irrinunciabile nel periodo estivo.via ancora pochissimini fanno ricorso aiin inverno, abitudine che (rispetto a una caldaia tradizionale) permetterebbe da subito di ridurre le emissioni di CO2 dal 70% a quasi l’80% e di dimezzare le bollette energetiche per il riscaldamento, come dimostrato da un recente studio ENEA.via glini non sanno o non ricordano di avere già una “pompa di calore” in casa o, se lo sanno, non hanno consapevolezza dei bassi consumi che questa garantisce o, pur conoscendo questo dato, non ritengono sia una vera alternativa al riscaldamento tradizionale.