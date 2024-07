Clizia Incorvaia e Ciavarro presto sposi | tutti i segreti del loro matrimonio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 11 luglio 2024) Siamo agli sgoccioli. Tra poche oree Paolopronunceranno il fatidico ‘sì’,i dettagli dell’evento. Come ammesso dalla stessa, alsuo e di Paoloparteciperanno un centinaio di persone. La coppia si circonderà di tanti amici e ovviamente delle rispettive famiglie. Mancano ormai solo una manciata di ore e poi si giureranno amore eterno, la data scelta è infatti quella del 12 luglio. In realtà, sarebbero dovuti salire all’altare a ottobre ma le condizioni di salute di Eleonora Giorgi, la mamma dello sposo, non sono esattamente delle migliori.e Paolonel salottino di Verissimo – notizie.com (foto @Mediaset Infinity)All’iconica attrice è stato diagnosticato un tumore al pancreas qualche tempo fa e così glihanno deciso di anticipare tutto.